Александр Глеб: «Возможно, Месси и Роналду могут приехать в Белоруссию, чтобы продолжить сезон»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб — о чемпионате Белорусии. Он один из немногих не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас весь мир следит за белорусской лигой, — цитирует Глеба The Sun. — Все должны пойти к своему телевизору и посмотреть нас. Когда в НХЛ был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Белоруссии, чтобы продолжить сезон. Кто знает?

Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, тогда народ будет счастлив.