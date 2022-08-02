Алекс Теллес близок к переходу в «Севилью» из «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес близок к переходу в «Севилью». Клубы уже ведут активные переговоры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг готов отпустить футболиста, так как не видит его в основном составе.

В составе английского клуба игрок выступает с лета 2020 года, куда перешел из «Порту». В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, отметившись 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.