Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:28

Алекс Теллес близок к переходу в «Севилью» из «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес близок к переходу в «Севилью». Клубы уже ведут активные переговоры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг готов отпустить футболиста, так как не видит его в основном составе.

В составе английского клуба игрок выступает с лета 2020 года, куда перешел из «Порту». В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, отметившись 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Алекс Теллес
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
1
0
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
У «Рубина» - самый дорогой состав в Первой лиге и самый титулованный тренер. Но Слуцкий проваливается даже там
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бернарду Силва согласовал условия контракта с «Барселоной»

Пике заявил Хави, что готов к конкуренции за место в составе «Барселоны»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости