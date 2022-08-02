Пике заявил Хави, что готов к конкуренции за место в составе «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Жерпар Пике провел встречу с главным тренером команды Хави и президентом клуба Жоаном Лапортой, сообщает AS.
Ранее тренер уведомил 35-летнего игрока, что ему не гарантировано место в составе.
«Можете пригласить кого угодно, он будет тут резервистом при мне», — рассказал Хави и Лапорте защитник о своем настрое.
Контракт Пике с «Барселоной» действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
Ранее стало известно, что Пике и колумбийская певица Шакира расстались после многих лет совместной жизни.
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10
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11
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12
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
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|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
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|
20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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