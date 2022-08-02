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Сегодня, 16:46

Пике заявил Хави, что готов к конкуренции за место в составе «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жерпар Пике провел встречу с главным тренером команды Хави и президентом клуба Жоаном Лапортой, сообщает AS.

Ранее тренер уведомил 35-летнего игрока, что ему не гарантировано место в составе.

«Можете пригласить кого угодно, он будет тут резервистом при мне», — рассказал Хави и Лапорте защитник о своем настрое.

Контракт Пике с «Барселоной» действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Ранее стало известно, что Пике и колумбийская певица Шакира расстались после многих лет совместной жизни.

Жерар Пике
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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