Альба согласен на новое понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что не намерен покидать испанский клуб в летнее трансферное окно.

«Я намерен остаться в «Барселоне» и отработать свой контракт до конца. Это мой приоритет.

Если меня снова попросят пойти на сокращение зарплаты, то я дам согласие. Когда я почувствую, что не смогу приносить пользу «Барселоне», то первым попрошу об уходе", — цитирует Альбу Marca.

Контракт 33-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Альба провел за сине-гранатовых 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.