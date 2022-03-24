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Сегодня, 18:10

Альба хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о будущем форварда команды Усмана Дембеле.

«Я думаю, что клуб должен продлить с ним контракт. Он является одним из лучших игроков в мире на своей позиции. Усман мотивирован, я не знаю, что он будет делать дальше, но я надеюсь, что он останется в «Барсе», — приводит слова Альбы RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2022 года. В зимнее трансферное окно француз уже был близок к переходу в клуб, но тогда сделка сорвалась в последний момент.

Контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 21 матче «Барселоны», на его счету два гола и девять результативных передач.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-coman-explique-les-raisons-de-son-depart-du-psg_LN-202203210140.html#article_93969
Жорди Альба
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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