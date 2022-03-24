«Атлетико» вышел из числа претендентов на Серхи Роберто

«Атлетико» проявлял интерес к полузащитнику «Барселоны» Серхи Роберто. Однако мадридский клуб решил отказаться от кандидатуры 30-летнего футболиста, сообщает Marca.

На этой неделе Серхи Роберто встретится с представителями каталонской команды, чтобы обсудить свое положение в клубе. Нынешнее соглашение игрока с «Барсой» истекает этим летом. Стороны еще не договорились о новом контракте.

В этом сезоне Серхи Роберто провел 12 матчей за каталонцев, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.