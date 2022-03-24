Нападающий Рауль де Томас покинул расположение сборной Испании

Форвард «Эспаньола» Рауль де Томас получил повреждение в расположении сборной Испании, сообщает сайт Федерации футбола Испании.

Травма у футболиста оказалась несерьезной, но тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Таким образом, 27-летний нападающий пропустит товарищеские матчи Сборной Испании против Албании (26 марта) и Исландии (29 марта).