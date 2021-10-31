Альба: «Алавес» не создал много моментов, но смог забить»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).

«Все, что не приносит «Барселоне» три очка — плохо, тем более, что мы находимся не на вершине таблицы. Все сложно. Команда пытается, но это тяжело. Они не создали много моментов, но смогли забить. Куман и Бархуан — разные тренеры, но идея осталась прежней. Надеюсь, мы сможем стать лучше. Спасибо фанатам, которые с нами в трудную минуту. Я уверен, что мы будем совершенствоваться», — приводит слова Альбы Marca.

«Барселона» набрала 16 очков и занимает девятое место. У «Алавеса» 10 очков и 16-е место.