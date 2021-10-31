Агуэро пожаловался на боль в груди, его отправили в больницу для обследования сердца
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро после матча 12-го тура ла лиги против «Алавеса» (1:1) был отправлен в больницу, сообщает официальный Twitter клуба.
??? ??? | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021
Указано, что аргентинец пожаловался на боль в груди. Его направили в больницу для обследования сердце. Форварда на 41-й минуте заменил Филиппе Коутинью. Также растяжение икроножной мышцы получил защитник «Барсы» Жерар Пике. Срок восстановления станет известен позднее.
33-летний Серхио Агуэро в текущем сезоне провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч.
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