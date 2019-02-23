"Алавес" сыграл нулевую ничью с "Сельтой"

"Алавес" в родных стенах разошелся миром с "Сельтой" (0:0).

Благодаря этой ничьей, команда из столицы Страны Басков набрала 37 очков в 25 матчах. Она делит пятое место с "Севильей". "Сельта" же осталась на 17-м месте с 25 баллами после 25 туров.

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Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

"Алавес" - "Сельта" - 0:0

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Марипан, Томас Пина, Брашанац (Вакасо, 75), Гарсия, Инуи (Ролан, 75), Кальери (Борха Бастон, 80), Хони.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Худт, Хункa, Окай Йокушлу (Бельтран, 64), Лоботка, Йенсен (Буфаль, 67), Мендес (Хосабед Санчес, 90+3), Гомес.

Предупреждения: Ксимо Наварро, 45+1. Окай Йокушлу, 54. Дуарте, 59. Мальо, 70.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

23 февраля. Витория. Стадион "Mendizorroza".