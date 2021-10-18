Гол Иглесиаса принес «Бетису» победу над «Алавесом»
22:01
Гол Иглесиаса принес «Бетису» победу над «Алавесом»
«Бетис» победил «Алавес» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на 89-й минуте провел Борха Иглесиас.
Чемпионат Испании. Ла лига
9-й тур
«Алавес» — «Бетис» — 0:1 (0:0)
Гол: Борха Иглесиас, 89.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Миязга, Томас Пина (Лум, 77), Мойя (Ману Гарсия, 90+1), Хоселу, де ла Фуэнте (Силла, 69), Риоха, Пеллистри (Мендес, 77).
«Бетис»: Руй Силва, Бартра, Бельерин, Алекс Морено, Гуардадо, Каналес (Тельо, 65), Фекир (Родригес, 90+1), Виллиам Карвалью, Гонсалес, Родри (Хоакин, 64), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 76).
Предупреждения: Гонсалес, 14. Риоха, 60.
Судья: Ортис Арьяс.
18 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса»
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