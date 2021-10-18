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Гол Иглесиаса принес «Бетису» победу над «Алавесом»

22:01

Гол Иглесиаса принес «Бетису» победу над «Алавесом»

«Бетис» победил «Алавес» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 89-й минуте провел Борха Иглесиас.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Алавес» — «Бетис» — 0:1 (0:0)

Гол: Борха Иглесиас, 89.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Миязга, Томас Пина (Лум, 77), Мойя (Ману Гарсия, 90+1), Хоселу, де ла Фуэнте (Силла, 69), Риоха, Пеллистри (Мендес, 77).

«Бетис»: Руй Силва, Бартра, Бельерин, Алекс Морено, Гуардадо, Каналес (Тельо, 65), Фекир (Родригес, 90+1), Виллиам Карвалью, Гонсалес, Родри (Хоакин, 64), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 76).

Предупреждения: Гонсалес, 14. Риоха, 60.

Судья: Ортис Арьяс.

18 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса»

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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