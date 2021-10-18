Араухо, Дембеле и Педри не помогут «Барселоне» в игре с «Реалом»

Игроки «Барселоны» Роналд Араухо, Педри и Усман Дембеле пропустят матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала», сообщает Marca.

По информации источника, футболисты не успеют восстановиться к встрече с мадридской командой.

Главный тренер каталонцев Роналд Куман предполагал, что сможет рассчитывать хотя бы на одного из игроков, однако медицинский штаб клуба принял решение не рисковать их здоровьем.

Игра «Барселоны» с «Реалом» состоится в воскресенье, 24 октября. Начало — в 17.15 по московскому времени.