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Араухо, Дембеле и Педри не помогут «Барселоне» в игре с «Реалом»

17:16
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Игроки «Барселоны» Роналд Араухо, Педри и Усман Дембеле пропустят матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала», сообщает Marca.

По информации источника, футболисты не успеют восстановиться к встрече с мадридской командой.

Главный тренер каталонцев Роналд Куман предполагал, что сможет рассчитывать хотя бы на одного из игроков, однако медицинский штаб клуба принял решение не рисковать их здоровьем.

Игра «Барселоны» с «Реалом» состоится в воскресенье, 24 октября. Начало — в 17.15 по московскому времени.

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