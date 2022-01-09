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«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

22:30
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«Алавес» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» набрал 28 очков и занимает девятое место. У «Алавеса» 17 очков и 17-я позиция.

Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 20:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:0
Атлетик
Алавес
Пачеко Дуарте Миязга Агиррегабирия Лежен Ману Гарсия Мойя Хоселу Риоха (Мендес, 65 ) де ла Фуэнте (Пеллистри, 85 ) Хасон (Эскаланте, 41 )
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Де Маркос Баленсиага Сансет (Рауль Гарсия, 60) Икер Муниаин Дани Гарсия (Весга, 84) Венседор (Саррага, 4) Беренгер (Серрано, 84) Иньяки Уильямс (Уильямс, 60)
Предупреждения
Лежен 26, Дуарте 61  - 
Судьи
Латре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
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Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

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Обе забьют - да

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Евгений Петров все материалы автора
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