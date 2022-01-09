Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Осасуна» дома обыграла «Кадис»

22:23
Теги:

«Осасуна» победила «Кадис» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Анте Будимир и Кике Барха. «Осасуна» набрала 25 очков и занимает 12-е место. У «Кадиса» 14 очков и 19-я позиция.

Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 20:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:0
Кадис
Голы
Будимир, 38 (1:0), Барха, 48 (2:0)
Осасуна
Эррера Видаль Крус Гарсия Хосе Анхель Монкайола (Ойер, 88 ) Гарсия (Санчес, 77 ) Торро Барха (Торрес, 76 ) Будимир (Брашанац, 81 ) Кике Гарсия
Кадис
Ледесма Фали Кала Арсамендия (Осмаич, 72) Эспино Чуст Йенссон (Алехо, 46) Фернандес (Бастида, 72) Аларкон Собрино Чапела (Андоне, 60)
Предупреждения
Крус 55, Торро 59  -  Арсамендия 55, Андоне 71
Судьи
Бенгоэчеа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 0
Лацио 0
1-й тайм

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 3
Ювентус 4
Матч завершен

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
В Алма-Ате военные начали усиленное патрулирование улиц
0
Реклама