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«Вильярреал» с крупным счетом победил «Алавес»

22:50
«Вильярреал» — «Алавес» — 5:2. Фото Getty Images
«Вильярреал» — «Алавес» — 5:2. Фото Getty Images
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«Вильярреал» с крупным счетом победил «Алавес» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании. «Желтая субмарина» на своем поле разгромила соперника со счетом 5:2.

«Вильярреал» поднялся набрал 25 очков и поднялся на девятое место в примере. «Алавес» остался 18-м (15 очков).

Испания. Лига 1. 4-й тур
21 дек, 21:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
5:2
Алавес
Голы
Морено, 18 (1:0), Диа, 27 (2:0), Понс, 44 (2:1), Хоселу, 65 (2:2), Диа, 76 (3:2), Пино, 79 (4:2), Морено, 88 (5:2)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Педраса, 73 ) Парехо Капуэ (Иборра, 89 ) Тригерос (Морено, 72 ) Морено Чиквуэзе (Пино, 72 ) Диа (Мойсес Гомес, 86 )
Алавес
Пачеко Лагуардия (Тачи, 84) Агиррегабирия Лежен Лопес (Дуарте, 77) Лум Томас Пина (Мойя, 77) Понс (де ла Фуэнте, 84) Силла (Мендес, 58) Хоселу Риоха
Предупреждения
Лум 45, Лопес 49
Судьи
Гомес

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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