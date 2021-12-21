«Вильярреал» с крупным счетом победил «Алавес» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании. «Желтая субмарина» на своем поле разгромила соперника со счетом 5:2.

«Вильярреал» поднялся набрал 25 очков и поднялся на девятое место в примере. «Алавес» остался 18-м (15 очков).