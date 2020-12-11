Алаба близок к переходу в «Реал»

Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По данным источника, футболист с 1 декабря может вести переговоры с другими клубами. Алаба несколько раз отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта, так как намерен покинуть команду. Отмечается, что 28-летний австриец хочет выступать в чемпионате Испании. Игроком активно интересуется мадридский «Реал».

Алаба играет в «Баварии» с лета 2008 года. Большую часть своей карьеры футболист провел в мюнхенском клубе. В сезоне-2020/21 защитник провел 9 матчей, забив 1 гол. Его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.