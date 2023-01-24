Источник: «Аль-Наср» предлагает Модричу контракт на 2,5 года и 100 миллионов евро

«Аль-Наср» зимой хочет подписать контракт с полузащитником «Реала» Лукой Модричем, сообщает газета Okaz.

По данным источника, клуб предлагает 37-летнему хорвату соглашение на 2,5 года и 100 миллионов евро. Среднегодовая зарплата игрока составит около 40 миллионов евро.

В случае отказа «Реала», руководство «Аль-Насра» предпримет попытку подписать полузащитника летом.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. Он перешел в команду из «Тоттенхэма». В текущем футболист сыграл за мадридский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал две голевые передачи.

Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.