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Сегодня, 19:08

Источник: «Аль-Наср» предлагает Модричу контракт на 2,5 года и 100 миллионов евро

Руслан Минаев
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» зимой хочет подписать контракт с полузащитником «Реала» Лукой Модричем, сообщает газета Okaz.

По данным источника, клуб предлагает 37-летнему хорвату соглашение на 2,5 года и 100 миллионов евро. Среднегодовая зарплата игрока составит около 40 миллионов евро.

В случае отказа «Реала», руководство «Аль-Насра» предпримет попытку подписать полузащитника летом.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. Он перешел в команду из «Тоттенхэма». В текущем футболист сыграл за мадридский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал две голевые передачи.

Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Лука Модрич
ФК Аль-Наср
ФК Реал
0
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 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
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 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
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30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
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