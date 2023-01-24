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Сегодня, 16:58

Хави заявил, что полузащитник Кессье останется в «Барселоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что полузащитник Франк Кессье останется в испанской команде.

«Я никогда не рассматривал вариант, при котором он уйдет из команды. Мне нравится Кессье. Это важный игрок для команды», — приводит слова Хави Marca.

В текущем сезоне Кессье забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 35 миллионов евро.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
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 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
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 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
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 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
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 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
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 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
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 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
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 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
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28.01 20:30
Севилья – Эльче
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28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
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30.01 23:00
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Реал Сосьедад

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