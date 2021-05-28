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Агуэро пройдет медосмотр для перехода в «Барселону» 30 мая

12:33
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пройдет медосмотр для перехода в «Барселону» в воскресенье, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний аргентинец согласовал все условия для перехода в испанский клуб, официально об этом будет объявлено после финала Лиги чемпионов, который состоится в субботу, 29 мая. 30 мая форвард пройдет медицинское обследование.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

26 мая сообщалось, что Агуэро согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

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