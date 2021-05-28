Агуэро пройдет медосмотр для перехода в «Барселону» 30 мая
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пройдет медосмотр для перехода в «Барселону» в воскресенье, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 32-летний аргентинец согласовал все условия для перехода в испанский клуб, официально об этом будет объявлено после финала Лиги чемпионов, который состоится в субботу, 29 мая. 30 мая форвард пройдет медицинское обследование.
Deal completed and pre-contract signed, Sergio Ag?ero will join Barcelona after the UCL final — verbal agreement already been reached one week ago. ??? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2021
More: Ag?ero will complete his medicals as new Bar?a player on Sunday as per @10josealvarez. ? https://t.co/d4BGSRf64p
В сезоне-2020/21 Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.
26 мая сообщалось, что Агуэро согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».
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