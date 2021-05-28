Агуэро пройдет медосмотр для перехода в «Барселону» 30 мая

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пройдет медосмотр для перехода в «Барселону» в воскресенье, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний аргентинец согласовал все условия для перехода в испанский клуб, официально об этом будет объявлено после финала Лиги чемпионов, который состоится в субботу, 29 мая. 30 мая форвард пройдет медицинское обследование.

Deal completed and pre-contract signed, Sergio Ag?ero will join Barcelona after the UCL final — verbal agreement already been reached one week ago. ??? #FCB



More: Ag?ero will complete his medicals as new Bar?a player on Sunday as per @10josealvarez. ? https://t.co/d4BGSRf64p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2021

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

26 мая сообщалось, что Агуэро согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».