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Агуэро согласился на понижение зарплаты в два раза ради перехода в «Барселону»

14:28
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Стали известны финансовые детали контракта нападающего Серхио Агуэро с «Барселоной», информирует AS.

Ради перехода в «Барсу» 32-летний форвард согласился на понижение зарплаты в два раза по сравнению с тем, что он получал в Англии. Однако в контракт включены различные бонусы, которые будут зависеть, в частности, от количества матчей, проведенных игроком, завоеванных трофеев и других показателей.

В «Ман Сити» Агуэро получал примерно 12 миллионов евро в год.

Аргентинец, который станет летом свободным агентом по истечении срока соглашения с «Сити», заключит договор с каталонским клубом после финала Лиги чемпионов.

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