Агуэро согласился на понижение зарплаты в два раза ради перехода в «Барселону»
14:28
Стали известны финансовые детали контракта нападающего Серхио Агуэро с «Барселоной», информирует AS.
Ради перехода в «Барсу» 32-летний форвард согласился на понижение зарплаты в два раза по сравнению с тем, что он получал в Англии. Однако в контракт включены различные бонусы, которые будут зависеть, в частности, от количества матчей, проведенных игроком, завоеванных трофеев и других показателей.
В «Ман Сити» Агуэро получал примерно 12 миллионов евро в год.
Аргентинец, который станет летом свободным агентом по истечении срока соглашения с «Сити», заключит договор с каталонским клубом после финала Лиги чемпионов.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю