Агент Лопетеги – о сообщениях в СМИ: "Никакого судебного процесса против "Реала" нет"

Агент испанского специалиста Хулена Лопетеги Карлос Бусеро опроверг информацию о судебном иске со стороны его клиента в отношении "Реала". Об этом представитель 52-летнего бывшего главного тренера мадридской команды сообщил в своем Твиттере.

Лопетеги возглавил "Реал" в июле 2018 года и проработал там до октября.

– Решение о разрыве контракта было принято за пять минут. Стороны остались в хороших отношениях. Все было оговорено в контракте и, конечно, не существует никакого судебного процесса, – написал в Твиттере Карлос Бусеро.

Ранее сообщалось, что Лопетеги подал в суд на "Реал" и требует выплатить ему 28 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение.

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