СМИ: Лопетеги подал в суд на "Реал"

Бывший тренер "Реала" Хулен Лопетеги​ подал в суд на мадридский клуб и требует выплатить ему 28 миллионов евро, сообщает Diario AS. 52-летний испанский специалист был уволен с поста главного тренера "сливочных" в октябре 2018 года.

По информации СМИ, Лопетеги требует возместить ему ту сумму, которая полагалась тренеру при подписании контракта. Испанец недоволен, что президент "Реала" Флорентино Перес лично не сообщил ему об увольнении.

Лопетеги возглавлял мадридцев с июля 2018 года. Под его руководством "Реал" провел 14 матчей.

Напомним, что 52-летний испанец готовил сборную Испании к чемпионату мира в России с 2016 года. За день до начала турнира его уволили из национальной команды.

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