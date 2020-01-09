Агент Бэйла: «Гарет не покинет «Реал» зимой»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт сообщил, что его клиент не собирается переезжать в Америку.

— Гарету неинтересна МЛС, — приводит слова Барнетта ESPN. — Бэйл не покинет «Реал» в зимнее трансферное окно и очень маловероятно, что это случится летом.

В текущем сезоне 30-летний валлиец провел 12 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов.