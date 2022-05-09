35-летний Рауль Гарсия на год продлил контракт с «Атлетиком»

Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия подписал новый контракт с клубом, сообщает сайт команды.

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Хавбек выступает за мадридский клуб с 2015 года, куда перешел из «Атлетико».

В этом сезоне вышел на третье место в истории по количеству матчей в чемпионате Испании. Впереди него располагаются лишь ныне играющий Хоакин Санчес из «Бетиса» (597 матчей) и экс-голкипер Андони Субисаррета (622 матча).