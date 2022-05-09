«Барселона» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии»

«Барселона» собирается подписать защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру в 2023 году на правах свободного агента, утверждает Sport.es.

Контракт 28-летнего футболиста с немецким клубом заканчивается через год, что подогревает интерес к нему со стороны более богатых клубов.

Каталонцы рассматривают Геррейру как потенциальную замену защитнику Жорди Альбе.

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.