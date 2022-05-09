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Сегодня, 16:26

«Барселона» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» собирается подписать защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру в 2023 году на правах свободного агента, утверждает Sport.es.

Контракт 28-летнего футболиста с немецким клубом заканчивается через год, что подогревает интерес к нему со стороны более богатых клубов.

Каталонцы рассматривают Геррейру как потенциальную замену защитнику Жорди Альбе.

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Рафаэл Геррейру
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
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 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
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 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
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 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
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 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
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 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
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 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
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 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
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 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
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 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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 - : -
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Осасуна – Хетафе
 - : -
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Эльче – Атлетико
 - : -
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 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
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Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

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П
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Жорди Альба

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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