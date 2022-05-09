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Сегодня, 14:14

«Валенсия» призвала фанатов прекратить критику в адрес главного тренера

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Валенсия» призвала болельщиков прекратить критиковать главного тренера команды Хосе Бордаласа.

«Поток враждебных высказываний, подпитываемый некоторыми средствами массовой информации, единственной целью которого является причинение вреда тренеру и команде, привел к очень серьезным оскорблениям со стороны противоборствующих болельщиков в адрес нашего тренера.

По этой причине от лица клуба просим уважения по отношению к нашему тренеру и нашей команде», — говорится в заявлении на официальном сайте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает 10-е место с 44 очками.

Источник: https://www.valenciacf.com/es/article/es-comunicado-oficial-respeto-a-bordalas-y-al-valencia-cf-2022-05-09
Футбол
ФК Валенсия
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3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
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 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
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 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
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 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
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 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
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 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
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 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
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 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
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Валенсия – Бетис
 - : -
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 - : -
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Барселона – Сельта
 - : -
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 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
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12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Яго Аспас

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Эспаньол

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П
Усман Дембеле

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Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
Хорхе Куэнка

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Жюль Кунде

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 29 2 2
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