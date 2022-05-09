«Валенсия» призвала фанатов прекратить критику в адрес главного тренера

«Валенсия» призвала болельщиков прекратить критиковать главного тренера команды Хосе Бордаласа.

«Поток враждебных высказываний, подпитываемый некоторыми средствами массовой информации, единственной целью которого является причинение вреда тренеру и команде, привел к очень серьезным оскорблениям со стороны противоборствующих болельщиков в адрес нашего тренера.

По этой причине от лица клуба просим уважения по отношению к нашему тренеру и нашей команде», — говорится в заявлении на официальном сайте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает 10-е место с 44 очками.