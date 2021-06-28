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35-летний Хесус Навас продлил контракт с «Севильей» на три года

18:28
Хесус Навас. Фото ФК «Севилья».
Хесус Навас. Фото ФК «Севилья».
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Защитник «Севильи» Хесус Навас подписал новый контракт с клубом. Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на три года, информирует пресс-служба испанского клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Хесус Навас провел 34 матча и получил в них четыре желтые карточки.

«Севилья» официально объявила о возвращении Хесуса Наваса в 2017 году. До этого футболист выступал за «Манчестер Сити». Навас также защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год.

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