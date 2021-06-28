Дембеле будет восстанавливаться после операции четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес успешную операцию на двуглавой мышце бедра, сообщает сайт клуба. На восстановление у игрока уйдет четыре месяца.

? MEDICAL ANNOUNCEMENT

After undergoing successful surgery, Demb?l? out for four months.

? All the details: https://t.co/mWk1Z2B8tB pic.twitter.com/kMtxg0qa6m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 28, 2021

Футболист получил повреждение в составе сборной Франции на чемпионате Европы. Решение о хирургическом вмешательстве принял клуб, согласовав все с самим Дембеле.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

Ранее появилась информация, что «Барселона» получит компенсацию от Международной федерации футбола (ФИФА) за травму нападающего Усмана Дембеле.