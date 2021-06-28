Дембеле будет восстанавливаться после операции четыре месяца
19:02
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес успешную операцию на двуглавой мышце бедра, сообщает сайт клуба. На восстановление у игрока уйдет четыре месяца.
Футболист получил повреждение в составе сборной Франции на чемпионате Европы. Решение о хирургическом вмешательстве принял клуб, согласовав все с самим Дембеле.
В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.
Ранее появилась информация, что «Барселона» получит компенсацию от Международной федерации футбола (ФИФА) за травму нападающего Усмана Дембеле.
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