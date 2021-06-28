Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Дембеле будет восстанавливаться после операции четыре месяца

19:02
Теги:

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес успешную операцию на двуглавой мышце бедра, сообщает сайт клуба. На восстановление у игрока уйдет четыре месяца.

Футболист получил повреждение в составе сборной Франции на чемпионате Европы. Решение о хирургическом вмешательстве принял клуб, согласовав все с самим Дембеле.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

Ранее появилась информация, что «Барселона» получит компенсацию от Международной федерации футбола (ФИФА) за травму нападающего Усмана Дембеле.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Два матча плей-офф Евро-2020 могут быть отложены
В России умерла 23-летняя футболистка. Что произошло
Испанские болельщицы на ЧМ невероятны. Они вдохновят своих мужчин на матч с Россией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд