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Иньеста: «Мбаппе подойдет «Барселоне» лучше, чем Холанн»

13:55
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Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подойдет для «Барселоны» больше, чем нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинн Холанн.

Ранее испанские СМИ писали, что каталонцы хотят видеть обоих игроков в команде.

«Характеристики Мбаппе подойдут для «Барселоны» лучше, чем Холанн. Они оба хороши. Их имена у всех на устах. Посмотрим, останутся ли они в своих командах летом», — цитирует Иньесту Goal.

В минувшем сезоне Холанн провел 41 матч, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 млн евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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