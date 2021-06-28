Иньеста: «Мбаппе подойдет «Барселоне» лучше, чем Холанн»

Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подойдет для «Барселоны» больше, чем нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинн Холанн.

Ранее испанские СМИ писали, что каталонцы хотят видеть обоих игроков в команде.

«Характеристики Мбаппе подойдут для «Барселоны» лучше, чем Холанн. Они оба хороши. Их имена у всех на устах. Посмотрим, останутся ли они в своих командах летом», — цитирует Иньесту Goal.