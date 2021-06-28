Иньеста: «Мбаппе подойдет «Барселоне» лучше, чем Холанн»
Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подойдет для «Барселоны» больше, чем нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинн Холанн.
Ранее испанские СМИ писали, что каталонцы хотят видеть обоих игроков в команде.
«Характеристики Мбаппе подойдут для «Барселоны» лучше, чем Холанн. Они оба хороши. Их имена у всех на устах. Посмотрим, останутся ли они в своих командах летом», — цитирует Иньесту Goal.
В минувшем сезоне Холанн провел 41 матч, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 млн евро.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.
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