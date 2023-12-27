Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 01:25

Роналду и Бензема тепло поприветствовали друг друга в матче «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема тепло поприветствовали друг друга в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Экс-игроки «Реала» обнялись в подтрибунном помещении и обменялись несколькими фразами.

Криштиану Роналду и Карим Бензема.
Фото Скриншот видеоролика

Португалец и француз вместе играли за «сливочных» с 2009 по 2018 год.

«Аль-Наср» победил со счетом 5:2 — Роналду оформил дубль, Бензема отметился результативной передачей.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
МВД РФ объявило в розыск уехавших в США фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
Продюсер захотел взыскать с Ивлеевой 1 млрд за «голую» вечеринку
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубли Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Иттихад»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости