Роналду и Бензема тепло поприветствовали друг друга в матче «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема тепло поприветствовали друг друга в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Экс-игроки «Реала» обнялись в подтрибунном помещении и обменялись несколькими фразами.

Криштиану Роналду и Карим Бензема. Фото Скриншот видеоролика

Португалец и француз вместе играли за «сливочных» с 2009 по 2018 год.

«Аль-Наср» победил со счетом 5:2 — Роналду оформил дубль, Бензема отметился результативной передачей.