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Сегодня, 04:18

Роналду отреагировал на победу над «Аль-Иттихадом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2).

«Важная победа! Мы не останавливаемся!» — написал Роналду в соцсетях.

Роналду забил 52-й и 53-й гол в 2023 году, и обошел Харри Кейна (52) и Килиана Мбаппе (52).

«Аль-Иттихад» доигрывал встречу вдесятером — на 67-й минуте вторую желтую карточку получил Фабиньо.

«Аль-Наср» одержал 3-ю победу подряд. Команда набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги. «Аль-Иттихад» потерпел 3-е поражение подряд. Команда с 28 очками занимает 6-е место.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
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