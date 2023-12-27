Роналду отреагировал на победу над «Аль-Иттихадом»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2).

«Важная победа! Мы не останавливаемся!» — написал Роналду в соцсетях.

Роналду забил 52-й и 53-й гол в 2023 году, и обошел Харри Кейна (52) и Килиана Мбаппе (52).

«Аль-Иттихад» доигрывал встречу вдесятером — на 67-й минуте вторую желтую карточку получил Фабиньо.

«Аль-Наср» одержал 3-ю победу подряд. Команда набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги. «Аль-Иттихад» потерпел 3-е поражение подряд. Команда с 28 очками занимает 6-е место.