Роналду отреагировал на победу над «Аль-Иттихадом»
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2).
«Важная победа! Мы не останавливаемся!» — написал Роналду в соцсетях.
Роналду забил 52-й и 53-й гол в 2023 году, и обошел Харри Кейна (52) и Килиана Мбаппе (52).
«Аль-Иттихад» доигрывал встречу вдесятером — на 67-й минуте вторую желтую карточку получил Фабиньо.
«Аль-Наср» одержал 3-ю победу подряд. Команда набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги. «Аль-Иттихад» потерпел 3-е поражение подряд. Команда с 28 очками занимает 6-е место.
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