Роналду грозит дисквалификация за неприличный жест

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии может дисквалифицировать нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за демонстрацию неприличного жеста, утверждает Al Riyadhiyah.

Сообщается, что срок отстранения может составить два матча.

Ранее в сети появилось видео, как 39-летний португалец демонстрирует неприличный жест в адрес болельщиков после победы «Аль-Насра» над «Аль-Шабабом» (3:2) в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В «Аль-Насре» заявили, что видео с жестом Роналду было сгенерировано с помощью нейросети.