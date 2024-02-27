Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

27 февраля, 10:20

Роналду грозит дисквалификация за неприличный жест

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии может дисквалифицировать нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за демонстрацию неприличного жеста, утверждает Al Riyadhiyah.

Сообщается, что срок отстранения может составить два матча.

Ранее в сети появилось видео, как 39-летний португалец демонстрирует неприличный жест в адрес болельщиков после победы «Аль-Насра» над «Аль-Шабабом» (3:2) в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В «Аль-Насре» заявили, что видео с жестом Роналду было сгенерировано с помощью нейросети.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
8
10
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Иттихад» выиграл у «Аль-Вехда», Бензема не реализовал пенальти

Тренер «Аль-Хиляля» Жезуш: «Будущее мира в этих краях, а не в Европе. Там царит беспорядок из-за политики»
Новости
RSS RSS
Все новости