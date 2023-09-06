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Криштиану Роналду не попал в число номинантов на «Золотой мяч» впервые за 20 лет

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в список номинантов на награду лучшему футболисту года «Золотой мяч» — 2023.

Португалец оказался вне числа претендентов на трофей впервые за 20 лет. В предыдущий раз форварда не было среди номинантов в 2003 году — тогда ему было 18 лет и он проводил первый сезон за «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз в карьере (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Он занимает второе место по этому показателю, единственный, кто получал награду чаще — Лионель Месси (7 раз). Аргентинец оказался в списке номинированных в 2023 году и считается одним из главных претендентов на трофей.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. Вручение награды в 2023 году состоится 30 октября в Париже (Франция).

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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