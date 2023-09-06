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Сегодня, 06:10

Яссин Буну объяснил, почему не перешел в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Яссин Буну.
Фото AFP

Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну подтвердил, что летом мог перейти в «Реал».

«Да, у меня было предложение от «Реала» — я был приоритетным вариантом. Кубок Африки усложнил ситуацию, поэтому сделка сорвалась», — цитирует El Pelotazo Буну.

17 августа клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе 32-летнего марокканца за 19 миллионов евро. Игрок подписал соглашение сроком на 3 года.

Буну выступал за «Севилью» с сентября 2020 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Лигу Европы. Последний матч за испанскую команду он провел в Суперкубке УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1; 5:6 — по пенальти).

Яссин Буну. «Аль-Хиляль» объявил о покупке вратаря «Севильи» Буну
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Реал
Яссин Буну
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