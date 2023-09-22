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«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии (видео)

Прямая трансляция матча «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» начнется в 21.00 мск 22 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» на своем поле в Эр-Рияде примет «Аль-Ахли» в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу в пятницу, 22 сентября. Игра пройдет на арене «KSU Stadium», начало — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Ключевые события встречи Саудовской Про лиги будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Аль-Наср», за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, занимает шестое место с 12 очками в турнирной таблице. «Аль-Ахли» располагается на пятой строчке с 15 баллами.

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Наср
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