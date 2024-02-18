«Аль-Иттихад» сыграет с «Эр-Риядом» в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии в воскресенье, 18 февраля. Игра состоится на стадионе King Abdullah Sports City (Джедда, Саудовская Аравия). Начало — в 20:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko Спорт по платной подписке.

«Аль-Иттихад» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 31 очко и отставая от лидера на 22 очка. В активе клуба «Эр-Рияд» 19 баллов, команда идет на 15-м месте чемпионата.

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