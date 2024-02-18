Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

18 февраля, 18:30

«Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» сыграет с «Эр-Риядом» в чемпионате Саудовской Аравии 18 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

«Аль-Иттихад» сыграет с «Эр-Риядом» в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии в воскресенье, 18 февраля. Игра состоится на стадионе King Abdullah Sports City (Джедда, Саудовская Аравия). Начало — в 20:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko Спорт по платной подписке.

«Аль-Иттихад» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 31 очко и отставая от лидера на 22 очка. В активе клуба «Эр-Рияд» 19 баллов, команда идет на 15-м месте чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Иттихад
0
Читайте также
Кафельников рассказал, как пил вино с Борисом Ельциным
Следующий этап продажи билетов Евро-2024 пройдет в марте
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» — «Аль-Раед»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Дубль Митровича принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Раедом»
Новости
RSS RSS
Все новости