«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Раедом» в чемпионате Саудовской Аравии 18 февраля

"Аль-Хиляль" на своем поле примет «Аль-Раед» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии в воскресенье, 18 февраля. Игра состоится на стадионе «Prince Mohamed bin Fahd Stadium» в Даммаме, Саудовская Аравия. Начало — в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Хиляль» — «Аль-Раед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko Спорт по платной подписке.

"Аль-Хиляль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка и опережая ближайшего соперника на 4 очка. В активе клуба «Аль-Раед» 19 баллов, команда идет на 14-м месте чемпионата.

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