Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

18 февраля, 19:09

Дубль Митровича принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Раедом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Раед» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Дубль за хозяев оформил форвард Александр Митрович. Серб открыл счет на 3-й минуте и реализовал пенальти на 29-й. До разгромного счет довел экс-защитник «Челси» Калиду Кулибали на 52-й минуте.

Единственный мяч гостей в концовке забил Амир Саюд.

Бывший игрок «Зенита» Малком вышел в стартовом составе «Аль-Хиляля» и отыграл весь матч.

«Аль-Хиляль» (56 очков) продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии. Отрыв от «Аль-Насра», идущего вторым, составляет 7 очков.

«Аль-Раед» (19) идет 14-м в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 20-й тур
18 февр, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:1
Аль-Раед

Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Александр Митрович
Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Следующий этап продажи билетов Евро-2024 пройдет в марте
Кафельников рассказал, как пил вино с Борисом Ельциным
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии
Новости
RSS RSS
Все новости