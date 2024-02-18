Дубль Митровича принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Раедом»

«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Раед» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Дубль за хозяев оформил форвард Александр Митрович. Серб открыл счет на 3-й минуте и реализовал пенальти на 29-й. До разгромного счет довел экс-защитник «Челси» Калиду Кулибали на 52-й минуте.

Единственный мяч гостей в концовке забил Амир Саюд.

Бывший игрок «Зенита» Малком вышел в стартовом составе «Аль-Хиляля» и отыграл весь матч.

«Аль-Хиляль» (56 очков) продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии. Отрыв от «Аль-Насра», идущего вторым, составляет 7 очков.

«Аль-Раед» (19) идет 14-м в турнирной таблице.