«Аль-Хиляль» победил «Сепахан» и вышел в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Хиляль» на своем поле обыграл «Сепахан» в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов — 3:1.

Победу саудовскому клубу принесли голы Салема аль-Давсари (76-я минута), Рубена Невеша (82-я) и Александра Митровича (90+7-я).

Единственный гол иранского клуба забил Фаршад Ахмадзаде (54-я).

Гости играли в меньшинстве с 54-й минуты — красную карточку получил защитник Сиаваш Яздани.

В первом матче «Аль-Хиляль» одержал победу с таким же счетом (3:1) и по сумме двух матчей (6:2) вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.