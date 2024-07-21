В Англии сообщили, что де Брейне согласился на переход в «Аль-Иттихад»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне дал согласие на переход в «Аль-Иттихад», сообщает Daily Mail.
Как отмечает источник, на данный момент английский и саудовский клубы ведут переговоры по поводу суммы трансфера 33-летнего игрока.
В начале июня появилась информация о том, что де Брейне может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. Сам футболист не исключал, что в ближайшем будущем продолжит игровую карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.
Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Вместе с «горожанами» он стал шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным победителем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.
Источник: Daily Mail
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10
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11
|Брайтон
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|0-0
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12
|Борнмут
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|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0-0
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19
|Ипсвич
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Лестер – Тоттенхэм
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