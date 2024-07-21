«Ливерпуль» готов продать ван Дейка за 55 миллионов евро
«Ливерпуль» определился с ценой на защитника команды Вирджила ван Дейка на фоне интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии.
Как сообщает TEAMtalk, «красные» потребуют плату в размере 46,3 миллионов фунтов стерлингов (55 миллионов евро), если им поступит предложение из саудовской лиги.
Ранее сообщалось, что 33-летним игроком интересуется «Аль-Наср». Клуб готов предложить ван Дейку контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым защитником в мире.
Футболист выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. С тех пор защитник провел 270 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Источник: TEAMtalk
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4
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10
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11
|Брайтон
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12
|Борнмут
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|0-0
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13
|Фулхэм
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|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
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|0
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|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
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|0
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|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Челси – Ман. Сити
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Лестер – Тоттенхэм
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