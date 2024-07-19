«Милан» отпустит Йовича в «Зенит» или клуб из Саудовской Аравии, если подпишет форварда
Форвард «Милана» Лука Йович может продолжить карьеру в России или Саудовской Аравии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, миланский клуб готов отпустить 26-летнего серба в «Зенит» или в клуб из Саудовской Аравии, если итальянцы подпишут форварда на замену. Сообщалось, что «Милан» близок к трансферу Альваро Мораты из «Атлетико».
В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.
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13
|Верона
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
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|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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