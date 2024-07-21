«Барселона» интересуется Канте
Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, на 33-летнего француза претендует «Барселона». Каталонцы остались впечетлены выступлением игрока на Евро-2024 и хотят оформить трансфер этим летом.
Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны «Вест Хэма», одна «Аль-Иттихад» отклонил предложение.
Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии футболист провел 44 матча, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.
В АПЛ Канте выступал за «Челси» и «Лестер», и с обеими командами он становился чемпионом Англии.
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|0-0
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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|0
|0
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5
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
|0
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10
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
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|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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