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Сегодня, 16:41

Вратарь сборной Бельгии Кастелс перешел в «Аль-Кадисию»

Руслан Минаев
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Бельгийский вратарь Кун Кастелс стал игроком «Аль-Кадисии». 32-летний голкипер подписал трехлетний контракт.

Кастелс перешел в саудовский клуб на правах свободного агента. Ранее он в течение девяти лет играл за «Вольфсбург». Он провел за клуб 275 матчей, пропустил 357 голов и 91 матч отстоял на ноль.

Также он выступал за «Хоффенхайм», «Вердер» и «Генк». Он был основным вратарем сборной Бельгии на Евро-2024. Всего в составе национальной команды он провел 14 матчей.

ФК Вольфсбург
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