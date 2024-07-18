Вратарь сборной Бельгии Кастелс перешел в «Аль-Кадисию»

Бельгийский вратарь Кун Кастелс стал игроком «Аль-Кадисии». 32-летний голкипер подписал трехлетний контракт.

Кастелс перешел в саудовский клуб на правах свободного агента. Ранее он в течение девяти лет играл за «Вольфсбург». Он провел за клуб 275 матчей, пропустил 357 голов и 91 матч отстоял на ноль.

Также он выступал за «Хоффенхайм», «Вердер» и «Генк». Он был основным вратарем сборной Бельгии на Евро-2024. Всего в составе национальной команды он провел 14 матчей.