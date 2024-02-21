Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху» и выйти в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» на своем поле обыграл «Аль-Фейху» в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 17-й минуте открыл Отавиу. На 86-й минуте преимущество хозяев удвоил Криштиану Роналду.

Первый матч тоже завершился победой «Аль-Насра» (1:0). По итогам двух встреч команда Роналду вышла в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов, где сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ.