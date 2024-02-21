Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

21 февраля, 22:58

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху» и выйти в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» Роналду вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов
Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Аль-Наср».
Фото AFP

«Аль-Наср» на своем поле обыграл «Аль-Фейху» в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 17-й минуте открыл Отавиу. На 86-й минуте преимущество хозяев удвоил Криштиану Роналду.

Первый матч тоже завершился победой «Аль-Насра» (1:0). По итогам двух встреч команда Роналду вышла в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов, где сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
3
1
Читайте также
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Президент РФ Путин сегодня обратится к Федеральному собранию
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Митровича принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Раедом»

«Аль-Хиляль» победил «Сепахан» и вышел в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости