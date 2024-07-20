Паоло Мальдини выбрал между Роналду и Месси

Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини рассказал, кого считает сильнее — форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» или нападающий Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я хорошо знаю и Роналду, и Месси. Оба все время выигрывали «Золотой мяч» на протяжении последних лет, но Лео, на мой взгляд, превосходит Криштиану. Роналду — топ-игрок и сильная личность, но я предпочитаю Месси», — цитирует Мальдини Barca Universal.

39-летний Роналду играет в «Аль-Насре». Всего за клуб из Саудовской Аравии португалец провел 64 матча, в которых отметился 58 голами и 15 результативными передачами.

37-летний Месси играет в «Интер Майами». В нынешнем сезоне Месси провел за клуб 12 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.