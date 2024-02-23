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23 февраля, 12:03

Чалханоглу рассказал, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, почему не согласился на предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

«Я сильно люблю «Интер», поэтому решил остаться в Милане. Этот клуб всегда будет для меня особенным», — цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В СМИ писали, что интерес к игроку проявляет проявляет саудовский «Аль-Ахли». В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний турок сыграл 23 матча, забив девять мячей и сделав три результативные передачи.

Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
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