Чалханоглу рассказал, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, почему не согласился на предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

«Я сильно люблю «Интер», поэтому решил остаться в Милане. Этот клуб всегда будет для меня особенным», — цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В СМИ писали, что интерес к игроку проявляет проявляет саудовский «Аль-Ахли». В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний турок сыграл 23 матча, забив девять мячей и сделав три результативные передачи.