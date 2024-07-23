Источник: Родригао может перейти из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии

Защитник «Зенита» Родригао может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Arriyadiyah.

По сведениям источника, на 28-летнего бразильца претендует клуб «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии. Сообщается, что переговоры идут хорошо.

В минувшем сезоне Родригао провел 23 матча, в которых забил один гол. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.