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Сегодня, 00:35

«Аль-Иттихад» согласовал трансфер форварда «Астон Виллы» Диаби

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Астон Виллы» Мусса Диаби продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде», утверждает журналист Фабрицио Романо.

Стороны согласовали трансфер, сумма которого составит 60 миллионов евро. 25-летний француз подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии на пять лет.

В ближайшие дни футболист прибудет в расположение новой команды, чтобы пройти медицинское обследование и подписать необходимые бумаги.

Диаби перешел в «Астон Виллу» из «Байера» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 54 матчах за английский клуб во всех турнирах.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Астон Вилла
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