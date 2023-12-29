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Сегодня, 20:10

«Аль-Хиляль» одержал 20-ю победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль».
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Фейха» в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

Счет на 86-й минуте открыл Али Аль-Булаихи. На 90+11-й минуте преимущество гостей с пенальти удвоил Александр Митрович.

«Аль-Хиляль» одержал 20-ю победу подряд во всех турнирах. Команда Жорже Жезуша с 53 очками лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 10 очков.

«Аль-Фейха» (19 очков) идет на 11-м месте в турнирной таблице.

В параллельном матче «Аль-Раед» дома обыграл «Абху» — 4:3.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)
Аль-Фейха
0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
4:3
Абха
Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
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